Rusya Temmuz’da Kerç Boğazında 62 gemiyi alıkoydu

Raporda, “Alıkonulma yaklaşık olarak hep aynı bölgede gerçekleşiyor, çünkü söz konusu bölge önerilen güzergahı kapsıyor. Bu güzergah, Ukrayna Deniz Servisleri tarafından uzunluğu büyük olan gemiler için güvenli olarak tavsiye ediliyor. Berdansk yada Mariupol’e giden her gemi, Berdyansk dönüşünden geçiyor, FSB sahil güvenlik gemileri ise orada nöbet tutuyor.” diye belirtildi.

Raporda Kerç Boğazı'ndan Azak Denizi’ne geçmek isteyen gemilerin ortalama olarak 24 saat, Azak Denizi’nden Karadeniz’e çıkmak isteyen gemilerin ise 3-4 gün bekletildiği bildirildi.

Uzmanlar, Rusya’nın bu tür eylemleri savaş başlatmak için provokasyon amacıyla yapma ihtimalinin yüksek olduğu ifade etti.

Daha önce, Ukrayna Parlamentosu’na Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasının feshedilmesini öngören karar tasarısının sunulduğu bildirilmişti.

AZAK DENIZI VE KERÇ BOĞAZI'NIN KULLANILMASI HUSUSUNDAKI İŞBIRLIĞI ANLAŞMASI

20 Nisan 2004 tarihinde Rusya ile Ukrayna, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmada Azak Denizi’nin her iki devlet için de iç deniz statüsünde olduğu bir kere daha teyit edilerek Azak Denizi ve Kerç Boğazının su alanlarının ortak kullanılacağı belirtilmişti. Anlaşma uyarınca her iki tarafın onayı olmadan üçüncü bir tarafının savaş gemilerinin bölgeye girmesi yasaklanmıştı. İşgal süreciyle birlikte bu anlaşma da Rusya tarafından çiğnendi.

Vira Haber