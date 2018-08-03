İzmir için işbirliğine denizcilerden destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile beraber, Bakanlıklardan onay gerektiren yatırım ve projeleriyle ilgili Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler, denizcileri mutlu etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir’in çıkarları için siyasi rekabetin bir yana bırakılmasının çok saygın bir tutum olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül’ü bu yüce davranışları nedeniyle kutladıklarını söyledi.

Öztürk, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’na yapılan ziyarette Mavişehir’e vapur iskelesi yapılması, mevcut iskelelerin revizyonu ve Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın yolcu gemileri için bağlama yeri olarak kullanılması gibi önemli başlıkları da içeren kıyı planlarının onaylanması, Urla vapur seferlerinin başlayabilmesi için gerekli alan tahsisinin yapılması, İnciraltı’nın planlaması gibi başlıkların ele alındığını memnuniyetle öğrendiklerini söyledi.

Öztürk, “İzmir’in deniz ve liman kenti kimliğini pekiştirecek her projenin ve adımın arkasında olduğumuzu bildirmek isteriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin modern gemi filosu, İzmir’de deniz ulaşımına çağ atlattı. Mavişehir’e yeni iskele yapılması, Urla iskelesinin devreye alınıp seferlerin başlaması, diğer iskelelerin modernizasyonu ve kıyı düzenleme yatırımları sonucu İzmir’in trafik yükü bedava otoyol olan denize indirilecek. Kent merkezinde trafik rahatlayacak. Daha çok İzmirli, keyifli ve konforlu bir yolculuk yaparak işine, evine gitme imkânına kavuşacak. İzmir, denizinden ve körfezinden daha fazla faydalanacak” dedi.

İzmir Körfezi Rehabilitasyon Projesi ve yeni marina yatırımları başta olmak üzere İzmir denizcilik projelerine dikkat çeken Öztürk, bu projelerin hükümet ve yerel yönetim işbirliği ile bir an evvel hayata geçmesinin çok önemli olduğunu da ifade etti.

Vira Haber