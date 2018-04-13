İstanbul Boğazı'nda sis gemiler için kabus oldu

Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis öğle saatlerinde etkisini biraz olsun azaltsa da akşam üstü tekrar yoğunlaşıyor. Boğaz'daki uzun süreli kapatmalar nedeniyle yüzlerce gemi, geçiş için sıra bekliyor.

Boğaz'ın Kuzey girişinde 226, Güney girişinde ise 125 geminin geçiş için beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bazılarının 9 Nisan'dan beri beklediği kaydediliyor. Gemi şirketleri, taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için yüz binlerce dolar zarar ettiklerini söylüyor.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Boğaz'da görülen sisle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asilhan, "Bunun nedeni inşaat faaliyetleri, araç trafiği, kentleşme, sanayii bölgelerinden çıkan emisyonlar. Bunların hepsi atmosfere verildiğinde belli bölgelerde sis görülme sıklığı artıyor. Mekanik olarak veya havalimanlarında kullanılan çekirdeklenme yöntemiyle bu sisler dağıtılabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Bu olaya detaylı bakmak gerekiyor. Analiz gerektiriyor. Atmosfere verilen partiküller artmışsa boğazın sağladığı kanal akımı da fazlaysa sis görülüyor.

Sinop gibi bölgede de sisler gemi hareketini etkiliyor fakat bunlar doğal. Ancak İstanbul'un üzerinde sabah akşam değişerek, lokal olarak değişiklik gösteriyor.

İstanbul'da bulunan ana yolların etrafında da görülüyor. Aslında sis olayları atmosfere verilen o kirleticilerin yere inmesine neden oluyor. Biz şehirde yaşayan insanların sağlık sorunları ortaya çıkıyor.

Sis hava kirliliğine neden oluyor. Doğal şartlarda ormanda dağ yamacında oluşanlar kirlilik değil hava hareketi. Kent ve insan faaliyeti etkisiyle oluşanlar pus bunlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Lokal olarak incelenmeli can ve mal kaybına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Vira Haber