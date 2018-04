Ulusal Denizkızı Kongresi İçin Geri Sayım Başladı!

Her sene düzenlenen Ulusal Denizkızı Kongresi, 1999 yılından beri farklı okulların öğrencileri tarafından organize edilmekte olup, Türkiye’de gemi inşa, denizcilik, liman işletme gibi sektöre hizmet edecek olan gençlerin öğrencilik yıllarında buluşmalarını sağlayarak, birbirleri ile fikir alışverişinde bulunmalarını, belirlenen konularda beyin fırtınası yapmalarını, öğrencilerin sektör temsilcileri,, akademisyenler ve devlet kademesinden yetkililer ile buluşmalarını sağlayarak, onlara yeni ufuklar açmayı amaçlamaktadır. Kongre açılış törenine tüm denizcilik ve gemi inşaatı sektörü davetlidir.



1999 yılında ilk kez yapılmış ve o günden bu güne kadar her sene aralıksız olarak yapılmış, son derece önemli kazanımlar alınmıştır. Öğrencilerin ilgisini çekmeye, sektörden veya akademisyenlerimizden olumlu tepkiler almaya ve basında kendinden söz ettirmeye devam etmekte olan kongreler ve destekçilerinin de katkıları ile her sene yapılmaya aralıksız olarak devam edecek.



Bu sene; 'Berk KARADOĞAN 19. Ulusal Denizkızı Kongresi' 300 katılımcı ile gerçekleştirilecek ve bu katılımcılar denizcilik sektöründen konuşmacılar, temsilciler, denizciliğe gönül vermiş deniz tutkunları ve Türkiyenin her yerinden ilgili bölümleri bünyesinde bulunduran üniversite ve liselerin denizci öğrencileri olacaktır.



Vira Haber