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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu İMEAK DTO'yu Ziyaret Etti

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu İMEAK DTO'yu Ziyaret Etti

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Oda merkezimizde, 25 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyemiz Uğur Sina Şen katıldı.

Ziyarette, Deniz Ticaret Odası ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirebileceği projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkanımız Tamer Kıran, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'na günün anısına plaket sundu.

Vira Haber

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