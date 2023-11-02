İstanbul Odalar ve Borsa Müşterek Toplantısı İstanbul Sanayi Odası'nda Yapıldı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Recep Düzgit ve Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, İsmail Görgün ve Barış Dillioğlu katıldı.

Toplantıya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'daki Odalar ve Borsanın yönetim kurulu üyeleri de iştirak etti.

Toplatının sonunda, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile Meclis Başkanı Ender Yılmaz, Tamer Kıran ve Başaran Bayrak’a, Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na özel olarak hazırlanan Türkiye Plaketi takdim ettiler.

Vira Haber