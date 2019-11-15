İstanbul Tersanesi, Pakistan ile sözleşme imzaladı
İstanbul Tersanesi, Savunma Sanayi Başkanlığı yönetiminde ülkemize kazandırdığı gemilerin yurtdışına ihracatı çalışmaları kapsamında Pakistan Deniz Teknik Destek Servis Ajansı (MTSS) ile yeni sözleşme imzaladı.
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İstanbul Tersanesi’nin Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için Pakistan Deniz Teknik Destek Servis Ajansı ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.
Taraflar, MTSS’nin daveti üzerine Pakistan Faaliyet Programı’na uygun olarak Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul’un makamında bir araya geldiler.
Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak maksadıyla ortak çalışmalar yürütmek için imzalanan anlaşmayı MTSS CEO’su emekli Tümamiral Adnan Nazir ve SNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Şener’in imzaladığı öğrenildi.
Vira Haber
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