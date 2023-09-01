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İstanbul Valisi Davut Gül'den Tamer Kıran Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül'den Tamer Kıran Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a, 1 Eylül 2023 Cuma günü nezaket ziyaretinde bulundu.

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Oda merkez binasında gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Türkmen ve İsmail Görgün katıldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Tamer Kıran, Vali Gül'e, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü anısına bastırılan Hatıra Para’yı takdim etti.

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Vira Haber

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