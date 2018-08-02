İstanköy Gümrüğü ‘Çile Gümrüğü’ oldu

Depremde hasar oluştuğu için tadilat çalışmalarının sürdüğü İstanköy Gümrüğü'nde, uzun kuyruklar oluşturan tatilciler, işlemleri için güneş altında beklemek zorunda kaldı.

Bodrum'da tatil yapan yerli- yabancı turistler, buradan günübirlik gezi için Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmeyi tercih etti. Bodrum'dan 7 feribotla ortalama 30 dakikada İstanköy Adası'na geçen 4 bin 500 turist, gümrükte yoğunluğa neden oldu. 21 Temmuz 2017 tarihindeki depremde hasar gören İstanköy limanı ve gümrüğündeki tadilat çalışmaları nedeniyle kurulan konteynerlerde hizmet veren 3 pasaport memuruna işlemlerini yatırmak isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kapalı alanın bulunmadığı gümrükte işlemleri için yaklaşık 2,5 saat güneş altında bekleyen tatilciler, çile çekti. Gümrükteki yoğunluk nedeniyle indirilmeyip, feribotta bekletilen bazı tatilciler ise bu süreyi uyuyarak, geçirdi.

'ZAMANIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ GÜMRÜKTE GEÇTİ'

Turistlerden evli ve 2 çocuk sahibi Vander Haugen (45), "Hollanda'dan Bodrum'daki 5 yıldızlı bir tatil köyüne 10 günlük tatil için gelmiştik. Bodrum çok güzeldi, Yunanistan'ın Kos Adası'nda da tarihi ve güzel yerler olduğunu öğrenince, eşim ve çocuklarımla gezmek istedik. Kısa sürede feribotla Kos'a ulaşmamıza rağmen gümrükte pasaport işlemleri için 2 saati aşkın bir süre beklemek zorunda kaldık. Zaten 6 saatlik bir gezi için gelmiştik. Zamanımızın büyük bölümü gümrükte işlemler için geçti. Böyle olduğunu bilsek, gelmezdik" dedi.

'ÇİLE GÜMRÜĞÜ' OLDU

İstanköy Gümrüğü'ndeki yoğunluğun, özellikle hafta sonralarında daha fazla olduğunu belirten tur rehberi Hayati Yener ise "Yunan turizmciler, adaların reklam ve tanıtımını çok iyi yapıyor. Türk turistlerin Yunan adalarına ilgisi de oldukça fazla; ancak depremde gümrük alanı zarar gördüğü için İstanköy Gümrüğü'nde konteynerde hizmet veriyorlar. Sadece 3 personel burada pasaport işlemlerini yapıyor. İsteseler, burada görev yapan personel sayısını artırabilirler; ancak bunu yapmadıkları için tatilcilerin gümrükteki bekleyişi adeta işkenceye dönüşüyor. İstanköy Gümrüğü, çile gümrüğü oldu. Buradaki zaman kaybı aslında Yunan esnafına da ekonomik kayıp olarak yansıyor. Gümrük alanında görev yapan personel çok kibar ve anlayışlı, hızlı da çalışıyorlar; ama ne yazık ki sayıları yeterli değil" diye konuştu.

Bodrum'dan 5 feribot şirketiyle Yunanistan'a ait Rodos, Sömbeki (Simi), İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos), Leros ve Patmos adalarına seferler yapılıyor.

Vira Haber