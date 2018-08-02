Dev dalgalar, turist teknesini yuttu

Hint Okyanusu'nda dev dalgaların yuttuğu tekneye ait görüntüler şaşkınlık yarattı. Endonezya'nın en büyük adalarından biri olan Nias'ta turistleri taşımak için kullanılan bir tekne, kontrolden çıkarak okyanusa doğru ilerledi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı tekne, bir anda beliren dalgaların etkisiyle metrelerce yüksekliğe çıkıp ters dönerek sulara gömüldü.

Ne zaman çekildiği belli olmayan ancak kısa süre önce yayımlanan teknenin dalgalara yenik düştüğü görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Dev dalgalarıyla bilinen Nias Adası, sörf cenneti olarak adlandırılıyor. Rüzgarların etkili olduğu adadaki dalgalarda sörf yapmak isteyen cesur sörfçüler, bölgeyi sık sık ziyaret ediyor.

Son zamanlarda doğal afetlerle anılan Endonezya'da Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 300'den fazla uçuş iptal edilmiş 27 bin yolcu mağdur olmuştu. Ülkenin turist adası olarak bilinen Lombok'da birkaç gün önce meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise 17 kişi ölmüş, 335 kişi yaralanmıştı.

Vira Haber