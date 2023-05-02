İTÜ DEFAMED (YDO) 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) 53. Dönem Olağan genel kurulu İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suat Umut Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Düzenlenen Genel Kurula İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, TMMOB Temsilcisi Müh. Feramuz Aşkın, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Yaşar Canca, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arif Bostan, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İlker Meşe, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) 2. Başkanı Kapt. Sedat Oğuz ve sektörün önde gelen temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.
Çalışma raporu okunması, mali ve denetleme raporlarının okunması, raporların müzakeresi ve oylanması, tüzük maddelerindeki değişiklik tekliflerinin görüşülmesi ile Türkiye Denizcilik Federasyonu delege seçiminin ardından yeni yönetim belirlendi.
Yapılan oylama neticesinde seçilen isimler şöyle:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
R. Ufuk Teker
A. Çağlar Coşkunsu
Murat Volkan
Barış Ziya Kaya
Dilruba Duygu Söylemez
Gizem Çevik
Süleyman Erşenler
Kayhan Altuğ
Vehbi Üstün
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Volkan Ürün
Şebnem Önder
Hakan İncetahtacı
Levent Şen
Mustafa Ural
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Behçet Çelebi
Ceyda Seri Güner
Haşmet Öz
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Zekeriye Erduran
Elif Karaman Sümer
Berk Ilgaz
Vira Haber
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