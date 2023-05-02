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  3. İTÜ DEFAMED (YDO) 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
İTÜ DEFAMED (YDO) 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

İTÜ DEFAMED (YDO) 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) 53. Dönem Olağan genel kurulu İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suat Umut Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

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Düzenlenen Genel Kurula İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, TMMOB Temsilcisi Müh. Feramuz Aşkın, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Yaşar Canca, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arif Bostan, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İlker Meşe, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) 2. Başkanı Kapt. Sedat Oğuz ve sektörün önde gelen temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Çalışma raporu okunması, mali ve denetleme raporlarının okunması, raporların müzakeresi ve oylanması, tüzük maddelerindeki değişiklik tekliflerinin görüşülmesi ile Türkiye Denizcilik Federasyonu delege seçiminin ardından yeni yönetim belirlendi.

Yapılan oylama neticesinde seçilen isimler şöyle:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

R. Ufuk Teker

A. Çağlar Coşkunsu

Murat Volkan

Barış Ziya Kaya

Dilruba Duygu Söylemez

Gizem Çevik

Süleyman Erşenler

Kayhan Altuğ

Vehbi Üstün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Volkan Ürün

Şebnem Önder

Hakan İncetahtacı

Levent Şen

Mustafa Ural

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Behçet Çelebi

Ceyda Seri Güner

Haşmet Öz

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Zekeriye Erduran

Elif Karaman Sümer

Berk Ilgaz

Vira Haber

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