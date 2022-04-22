İÜC Denizcilik Kulübü Bahar Kariyer Günleri Gerçekleştirildi

İÜC Denizcilik Kulübü, Denizcilik Bahar Kariyer Günleri’ni 18-19-20-21 Nisan tarihlerinde ilk üç gün yüz yüze, son günü ise şehir dışındaki firmaları ağırlamak ve online eğitim gören hazırlık öğrencilerinin katılımını sağlamak amacı ile online olarak gerçekleştirdi.

Açılış oturumunda TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kpt. Zafer Akbulut ve TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Kpt. Özgür Doğan Güneş’i ağırlayan İÜC Denizcilik Kulübü, Sayın Zafer Akbulut’un “Kuralları değiştirmek istiyorsanız en zirveye çıkarak bunu yapabilirsiniz.” ve Özgür Doğan Güneş’in “Bir denizci olarak uluslararası teması olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek kişilersiniz. Bu sebeple ne öğreniyorsanız kültürüyle, mizacıyla öğrenin.” sözleri ile Bahar Kariyer Günleri’nin açılışını gerçekleştirdi. Akabinde sektörden 19 büyük şirketi ağırlayan İÜC Denizcilik Kulübü ilk 3 gününde birbirinden değerli 14 şirketi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda konuk ederken son gününde ise 5 şirketi ve onları temsilen katılım sağlayan sektörün ileri gelen isimlerini online olarak konuk etti.

Değerli konuklar kariyer tecrübelerini, çalışmakta oldukları şirketlerin vizyon, misyon ve işleyişini anlatırken öğrencilerin staj sorunlarını dinleyerek Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerine tavsiyelerde bulundular. Konuşmalarının sonunda öğrencilerin soru işaretlerini gidermek amacıyla soruları kabul etmesinin ardından, İÜC Denizcilik Kulübü’nün katılımcı firmalar adına yaptığı fidan bağışının takdimiyle oturumlarını sonlandırdılar.

