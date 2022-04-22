Başaran Bayrak Gemisi Suyla Buluştu
ÇEKSAN Gemi İnşa, Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş’nin 3 adet olarak inşa edeceği 8000 DWT’lik IMO 2 Kimyasal Tankerlerinden ilki olan NB80 numaralı Başaran Bayrak tankeri 22 Nisan Cuma günü suyla buluştu.
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“Başaran Bayrak” gemisinin denize indirilme töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından dua edilerek kurdele kesilmesine geçildi ve gemi suyla buluştu.
Tankerin karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir:
Tam boy: 117,90 m
Kaimeler arası boy: 115,86 m
Genişlik: 17m
Derinlik: 9m
Draft: 6,9m
DWT: 8.000t
GRT: 5225t
NRT: 2468t
Klas: Türk Loydu – Bureau Veritas.
Makine Gücü: 3000 kW
Hız: %85 MCR’da 12,5 knott
İnşa Yılı: 2022
Vira Haber
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