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Başaran Bayrak Gemisi Suyla Buluştu

Başaran Bayrak Gemisi Suyla Buluştu

ÇEKSAN Gemi İnşa, Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş’nin 3 adet olarak inşa edeceği 8000 DWT’lik IMO 2 Kimyasal Tankerlerinden ilki olan NB80 numaralı Başaran Bayrak tankeri 22 Nisan Cuma günü suyla buluştu.

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“Başaran Bayrak” gemisinin denize indirilme töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından dua edilerek kurdele kesilmesine geçildi ve gemi suyla buluştu.

Tankerin karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

 

Tam boy: 117,90 m

Kaimeler arası boy: 115,86 m

Genişlik: 17m

Derinlik: 9m

Draft: 6,9m

DWT: 8.000t

GRT: 5225t

NRT: 2468t

Klas: Türk Loydu – Bureau Veritas.

Makine Gücü: 3000 kW

Hız: %85 MCR’da 12,5 knott

İnşa Yılı: 2022

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Vira Haber

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