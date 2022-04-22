Başaran Bayrak Gemisi Suyla Buluştu

“Başaran Bayrak” gemisinin denize indirilme töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından dua edilerek kurdele kesilmesine geçildi ve gemi suyla buluştu.

Tankerin karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tam boy: 117,90 m

Kaimeler arası boy: 115,86 m

Genişlik: 17m

Derinlik: 9m

Draft: 6,9m

DWT: 8.000t

GRT: 5225t

NRT: 2468t

Klas: Türk Loydu – Bureau Veritas.

Makine Gücü: 3000 kW

Hız: %85 MCR’da 12,5 knott

İnşa Yılı: 2022

Vira Haber