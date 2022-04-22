ByPort, Hatay’daki Terminalinde Petrol Boru Hattı Kuracak

Hatay’ın Erzin ilçesinde, akaryakıt ürünleri ve LPG depolama tesisine gelen ürünlerin gemilerden aktarımı için deniz içi boru hattı ve dolfen/platform sistemi kurulacak. Hatay İli, Erzin İlçesinde petrol ürünleri depolama ve dağıtım hizmeti sunan ByPort Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri A.Ş., deniz içi boru hattı, şamandıra revizyonu ve dolfen/platform sistemi kurmayı planlıyor. Projenin değeri 180 milyon TL olarak hesaplanıyor.

İMAR PLANINDAKİ UYUMSUZLUK GİDERİLECEK

Bu revizyon ile mevcut onaylı uygulama imar planı ile uyumsuzluk gösteren fiili durumdaki boru hattı güzergahının bir kısmı ve şamandıralar planlı hale getirilmiş olacak. Deniz içi boru hattı ve dolfen işletmeye açıldıktan sonra deniziçi boru hattının üzerinden geçtiği planlı hale getirilen şamandırlar kaldırılacak. Dolfen sistemine, minimum 1.000 DWT ile maksimum 120.000 DWT arasındaki sıvı yük gemileri yanaşabilecek

TESİS AKARYAKIT VE LPG İÇİN HİZMET VERİYOR

Halihazırda tesisin 12.571 m3’lük akaryakıt ve 30.500 m3’lük LPG kısmının inşaatı tamamlanıp hizmete girmiş durumda. 2x3.500 m3’lük tankın inşaatı ise devam ediyor. Deniz içi boru hattı ve şamandıra sistemi üzerinden 55.000 DWT sıvı yük gemilerine hizmet veriyor.

Tesiste akaryakıt ürünleri (motorin, kurşunsuz benzin, fuel oil) ve LPG; ithal olarak gemiler aracılığı ile bölgeye taşınarak, denizden şamandıra ve boru hattı aracılığıyla tesis depolama tanklarına iletiliyor. Tesise hizmet eden 450-1.250 mt/saat kapasiteleri olan, 1’er adet 14”lik beyaz ürün (LPG ve/veya Propan için de kullanılabilecek), 24”lik siyah ürün ve 12”lik de LPG boru hattı bulunuyor.