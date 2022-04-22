Denizcilik Sektörü KOSDER'in Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

KOSDER’in geleneksel hale getirdiği iftar davetine; İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TOBB Denizcilik Konseyi Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Prof. Dr. Bayram Öztürk, İTÜ DEFAMED Başkanı Ufuk Teker, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, TÜRKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, İMEAK DTO yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda misafir katılım sağladı.

İftar yemeği sonrasında, SMA ile Mücadele Derneği tarafından hazırlanan "SMA Hastalığı" hakkında farkındalık ve bilgilendirme videosu izletildi. Ardan dua edilerek kürsü konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, geleneksel iftar yemeğini oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “İnsanlar arasında barışın ve hoşgörünün artmasına vesile olan Ramazan ayı, bizler için büyük bir değere sahip. Bu değer bütün coğrafyalarda barışın tesis edilmesi adına örnek teşkil edecek manevi bir rota çizmektedir. Mübarek Ramazan’ın yanı başımızda yaşanan savaşların sona ermesine, bölge halklarının bir an önce huzura kavuşmasına ve savaş alanlarında gemide kalan personelimizin evine dönmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sesel’in konuşması ardından kürsüye gelen İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, geceyi düzenleyen KOSDER üyelerine teşekkür etti. Konuşmasına tüm dünyanın gündeminde olan Rusya – Ukrayna krizine de değinen Başkan Kıran, şöyle konuştu: “O bölge bizim koster armatörlerimiz için çok önemli. Maalesef henüz 21 tane Türkiye ilintili gemimiz orada mahsur durumda. Onların kurtarılması için büyük çaba gösteriliyor; ancak henüz sonuç alınamadı. Fiziki olarak bitse bile ekonomik etkilerini çok uzun bir müddet daha yaşayacağız. Dolayısıyla Rusya’nın şu an işgal ettiği diğer Ukrayna limanları için de söz konusu olma ihtimali yüksek. Ticaret belli bir müddet Kuzey Karadeniz’de ciddi kesintiye uğrayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yatırımlarınızı, planlarınızı yaparken bunları hesaba katın.”

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır da Ukrayna limanlarındaki Türk gemileri ve personelinin kurtulması temennisinde bulunarak konuşmasına başladı. 2014’te denizcilik sektörüne KOSDER’i kazandırdıklarını hatırlatan Çakır, “Özellikle koster filo armatörleri sektörümüzün en çilekeş, en çok fatura ödeyen, krizlerden en çok etkilenen denizcilik taşıma türü. Bu anlamda dernek üyelerimizin sorunlarının çözüme kavuşması için göstereceği gayret takdire değer. Ve bundan sonra da yapılacak çalışmaları yürekten destekliyorum” diye konuştu.

Son konuşmayı yapmak üzere kürsüye gelen İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ise limanlarla ilgili olumlu gelişmelere değinerek, katılımcıları bilgilendirdi. Kısa bir süre önce açılışı yapılan Galataport İstanbul’a kruvaziyer gemilerin gelmeye başladığını aktaran Atlı, bu yıl 232 kruvaziyer geminin gelmesi planlandığını kaydetti. Ülke için önemli bir kazanım olduğuna vurgu yapan Atlı, sözlerine şöyle son verdi: “Bu ayın sonunda yaklaşık 6 bin kişilik bir kruvaziyer gemimiz ilk seferini İstanbul’a yapacak. Her hafta İstanbul’dan seferlerini yapmaya devam edecek. Bu açıdan güzel bir gelişme. Pandemi sonrasında Ambarlı Limanı’mız ticari patlaması yapmaya devam ediyor. Anadolu yakasındaki limanlarda güzel gelişmeler yaşanıyor. Tuzla’da tersaneler üretimlerini tam gaz devam ettiriyorlar. Sektörümüzde özellikle pandemi sonrası güzel gelişmeler oluyor, olmaya da devam edecek.”

Vira Haber