Borusan Limanı'dan Vira Habere Özel Açıklamalar: 2022’de de Fark Yaratmaya Devam Edecek

2021 yılında başarılı sonuçlar elde eden Borusan Limanı, 2022 yılında da kapsamlı hizmetlerine devam ederek bölgede fark yaratan liman özelliğini devam ettirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirlik alanında pek çok projeye imza atan kurum, aynı zamanda İSG kültürünü de yayarak güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.

Genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere üç farklı faaliyet aynı anda hizmet verebilen ve her bir alanda önemli pazar paylarına sahip olan Borusan Limanı, demir çelik, otomotiv, tekstil, maden gibi birçok sektörü içerisine alan ve hızlı büyüyen bir hinterlantta, Gemlik bölgesinde stratejik bir konumda yer alıyor.

Liman ve terminal hizmetleri veren Borusan Limanı bugün 5 milyon ton genel kargo, 450 bin TEU konteyner ve 350 bin adet araç elleçleme kapasitesine sahip. Toplamda 1.800 metreye yaklaşan rıhtım uzunluğu, 465 bin metrekarelik terminal alanı ile müşterilerine kapalı, açık gümrüklü, gümrüksüz ve antrepo alanlarında servis sağlayan kurum yükleme, boşaltma ve terminal hizmetlerinin yanı sıra CFS, boş konteyner depo hizmetleri, reefer konteyner hizmetleri, araç yıkama, tamir gibi birçok tamamlayıcı hizmeti de veriyor.

2021 yılında 3,5 milyon ton genel kargo, 140 bin TEU konteyner, 190 bin adet araç elleçleyerek kapasitesini etkin bir biçimde kullanan Borusan Limanı, genel kargo faaliyet alanında hem bulundukları hinterlant hem de demir-çelik (rulo sac, boru, levha sac, profil vb.) ürünlerinin elleçlenmesinde uzun yıllara dayanan operasyonel yetkinlik ve tecrübeleri ile hem Gemlik Bölgesi hem de Marmara Bölgesi’nde pazar lideri olarak konumlanıyor.

Borusan Limanı 2022’de fark yaratmaya devam edecek

2022 yılı için faaliyet gösterdikleri üç segmentte mevcut pazar paylarını korumanın yanı sıra hinterlanttaki tüm proje kargo yüklerine hizmet verebilen bir liman olma hedefini sürdüren Borusan Limanı, genel kargo faaliyet alanında sahip oldukları tecrübe, terminal sahası, ekipman, güçlü IT altyapısı ve 3PL, gümrük entegrasyonları ile bölgede fark yaratan liman olma özelliğini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Erişebilir ve Temiz Enerji ana tema olarak belirlendi

Sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre eden Borusan Limanı, Borusan Holding’in sürdürülebilirlik stratejisi olan iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalar yürütüyor. Sürdürülebilirlik odaklı iş modelleri uzun zamandır Borusan Limanı’nın gündeminde yer alırken 2017 yılında bu iş yapış şekillerini Yeşil Liman/ Eko Liman olmaya hak kazanarak belgeledi.

Borusan Limanı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi içerisinden “Erişebilir ve Temiz Enerji” anlayışını ana tema olarak belirlenirken kurumun karbon ayak izi her yıl elleçleme hacmi artmasına rağmen azalıyor. 2020 yılında liman sahasında, pilot proje olarak devreye alınan "Güneş Enerji Sistemi" ile enerji üretimi yapmaya başlayan kurum önümüzdeki 3 yıllık dönemde birçok yenilikçi projeyi hayata geçirerek temiz enerji üretimini artırmayı, artan iş hacimlerine rağmen karbon emisyonlarını %15-20 oranında azaltmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Mavi kapsamında her yıl liman içerisinde kıyı ve dip temizliği yapan Borusan Limanı, denizlerin ve kıyıların kirlenmesini önlemeye, kirlilikle mücadelede farkındalık oluşturuyor.

18 bin atık döngüsel ekonomiye kazandırıldı

Sürdürülebilirlik projelerine ilave olarak mevcut süreçlerini döngüsel iş modellerine dönüştüren kurum, döngüsel ekonomiye de katkıda bulunuyor. 2021 yılında hayata geçirdikleri “Pet Şişe Atıklarından İş Kıyafeti İpliği Üretiminin Sağlanması Projesi” ile pandemi sürecinde artan pet şişe atıklarını tesise yerleştirdikleri atık kumbaraları ile topluyor, geri dönüşüm tesisine iletiyorlar. Elde edilen geri dönüşüm iplikleri ise liman iş kıyafetlerinde kullanılıyor. Bu proje ile aylık 18 bin atık pet şişeyi döngüsel ekonomiye kazandırılıyor.

Borusan Port SafeCard ile daha güvenli çalışma ortamı

İş sağlığı ve güvenliği konusuna hassasiyetle yaklaşan Borusan Limanı, “Borusan Port SafeCard” ile çalışanların ve ekipmanların birbirleriyle güvenli mesafelerde çalışmalarını sağlıyor. Uygulama üzerinden liman operasyonları esnasında çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum mesafeler tanımlanırken bu mesafe tanımlamaları sayesinde belirlenmiş sürelerde limitlerin aşılması durumunda sistem sesli olarak ve titreşim yolu ile uyarı veriyor. Çalışanlar arası sosyal mesafenin kontrolünü de sağlayan uygulama, pandemi döneminde daha güvenli bir iş ortamı yaratmasının yanı sıra yetkili kişilere de anlık uyarı ve sinyal gönderimi yapılarak rapor alınabiliyor.

Aynı zamanda çalışanların hareketsiz kalması, düşmesi gibi acil durumlarda kontrol noktalarına uyarıların anlık olarak iletilmesi sağlanarak oluşabilecek acil durumlarda müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte yetkili kişilere uyarı ve sinyal gönderimi yapılarak rapor alınabiliyor.

Liman içerisindeki tüm riskli ve erişimin kısıtlı olması gereken bölgeler uygulama ile sisteme tanımlanarak, ilgili alanlara ve ekipmanlara sadece yetkili personelin erişimine izin veriliyor. Filyasyonun dijital olarak izlenebildiği proje ile işe giriş-çıkış puantaj, yemekhane giriş çıkışları ile acil durum toplanma bölgelerinde anlık ve hızlıca yoklama alınabilmesi de mümkün oluyor. Bu sayede liman izlenebilirliğinin tek uygulama üzerinden entegre yönetimi ve koordinasyonu sağlanabiliyor.

Borusan Limanı olarak sadece faaliyet alanlarına odaklanmadıklarını, çevresel fayda gözeten uygulamaları da hayata geçirdiklerini belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, “Başarılı geçen 2021 yılından sonra 2022’de de mevcut pazar paylarını korumanın yanı sıra hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bir yanda işimizi büyütüp, bölgemizde lider konumuzu korurken diğer yanda gelecek ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölgenin temizliğinden atıklara, plastiklerin döngüsel ekonomiye kazandırılmasından karbon emisyonumuzu azaltmaya kadar sürdürülebilirlik ve çevre odaklı önemli projelere imza atıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği de öncelik verdiğimiz konulardan biri. Sadece çalışanlarımıza güvenli bir iş ortamı sağlamıyor aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kültür olarak benimsiyoruz. İnsanı merkezine alan bir kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğini üst seviyeye taşımak ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek öncelikli görevimiz” diyor.

