İZDENİZ'den Ege adalarına sefer

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Kenan Yalavaç'ın yönetiminde gerçekleşti. İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan'ın katılımıyla yapılan toplantıda Arslan, firmanın çalışmaları hakkında bilgi vererek meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. İZDENİZ filosunun 20 gemiden oluştuğunu aktaran Arslan, gelecek yıl İzmir'den Ege adalarına yurt dışı seferlerinin başlayacağını söyledi. Öte yandan deniz toplu ulaşımında İzmir'deki payın düşük olmadığını belirten Arslan, "İzmir'de deniz ulaşımının toplu ulaşımda payı aylık yaklaşık yüzde 3,5 ancak bu oran düşük görülmemeli. İzmir'de senede 72 bin 780 sefer yapıyoruz. İzmir insanı deniz yolculuğunu seviyor ve kullanıyor" dedi.

İZDENİZ filosuna 2 tane daha arabalı vapur ekleneceğini söyleyen İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arabalı vapur sayımız üçe düşecek ancak Kasım 2020'de iki adet arabalı vapurumuz gelecek. Sayımız beşe ulaştığı andan itibaren Üçkuyular- Bostanlı arasında sefer saatimiz olmayacak ve doldur boşalt sistemiyle çalışmaya başlayacağız. Böylelikle hiç beklemeden karşıya geçmek mümkün olacak. Dört tane ilave gemi kiralıyoruz çünkü mevcut gemi sayımız yetmiyor. Toplam 24 gemilik bir operasyon yürütüyoruz. 8 tane körfez içinde sürekli hattımız var. İzmir'de taşıdığımız yolcunun yüzde 40'ını Karşıyaka- Konak hattında taşıyoruz. Buraları iki tane iş merkezinin olduğu ve nüfusun yoğun olduğu yerler. Deniz yolculuğunda halkın alışması oldukça önemli. Son 10 yılda İZBAN'ın açılmasıyla birlikte yüzde 15 yolcu kaybettik. 2014- 2017 yılları arasında yeni gemilerin alınmasıyla birlikte 14 milyon 500 bin yolcu taşıdık. Geçen sene yolcu sayımızı yüzde 20 arttırarak 16 milyon 300 bin sayısına ulaştık. Geçen yıldan itibaren temmuz ayında taşıdığımız yolcu sayısı en yüksek yolcu sayısı oldu. Önceki yıllarda en düşük yolcu sayısını bu aylarda yaşıyorduk. Bu insanların tatile gitmediği anlamına geliyor, aynı zamanda turist de alıyoruz."

'DÜNYADA EN FAZLA SEFERİ OLAN 6'NCI ŞEHİR İZMİR'

Toplu taşımada deniz taşımacılığının payının düşük olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Genel Müdür Arslan, "Arabalı vapurda bu senenin ilk altı ayında yüzde 5.30'luk bir azalma var. Doğru açıdan baktığınız zaman İzmir, deniz ulaşımında dünyanın birçok şehriyle yarışabilecek bir şehir. Sefer gerçekleştirme oranında yüzde 99.48 oranıyla altıncı sıradayız. Planlı seferlerimizden yüzde 99.48'i gerçekleştirilmiş durumda. Senede 72 bin 780 sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla seferi olan 6'ncı şehiriz. Toplam yaptığımız mesafe de 385.878 deniz mili. Bergama ile Körfez seferleri yapma uğraşı içindeyiz. En fazla yolcu taşıdığımız iskeleler ise yüzde 30 ile Konak, yüzde 25 ile Karşıyaka"

Vira Haber