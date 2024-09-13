İZDENİZ’in Engelleri Aşan Seferleri Büyük İlgi Gördü

25 Haziran günü başlayan turlarından bu sezon bin 691 kişiyi yararlandı. Geçtiğimiz yıla oranla yolcu sayısı yüzde 50’ye yakın artış gösterdi.

Engelsiz bir yaşam amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, engelli yurttaşlar için düzenlediği ücretsiz gemi turlarında sezon sona erdi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri 25 Haziran - 3 Eylül tarihleri arasında salı günleri ücretsiz Mordoğan ve Foça’ya götürüldü. Konak’tan kalkan gemi Karşıyaka İskelesi’ne uğrayıp Mordoğan'a, sonrasında ise Foça’ya vardı. Günü Mordoğan ve Foça’da geçiren, denize giren engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergâhla geri döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelleri aşan seferlerinden bu yıl bin 691 kişi yararlandı; 11 sefer yapıldı. Geçen yıl 9 sefer yapılmış, bin 179 kişi katılım göstermişti. Bu yıl taşınan yolcu sayısında yüzde 50’ye yakın artış oldu.

Vira Haber