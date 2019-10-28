‘’İzmir Deniz Festivali Çalıştayı" yapıldı

“Akdeniz’in Denizci Başkenti İzmir - İzmir Deniz Festivali Çalıştayı", tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Denizciler, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tasarımcılar ve öğrenciler; İzmir'i denizle daha çok buluşturacak, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına can katacak organizasyon fikirlerini üretmek için buluştu. Açılış konuşmalarını; Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Kurucu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ve Türkiye Yelken Federasasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yenigün yaptı.

Konuşmacılar, İzmir'in geçmişten günümüze denizle olan bağını ve bu bağın kent yaşamına etkilerini anlattı. İzmir'in denizcilik potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten konuşmacılar, yeterince kullanılamayan bu potansiyelin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı; İzmir Denizcilik Festivali’nin organize edilmesi yolunda her türlü katkıya hazır olduklarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tam da bu fikirden hareketle denizcilik çalıştayının ilkini düzenlediklerini ifade etti. İzmir'in, Doğu ile Batı arasındaki ilişkiyi yeniden harekete geçirecek, iki yakayı birbirine bağlayacak bir "dünya kenti" olduğunu söyleyen Soyer, şöyle devam etti:

İzmir’i deniz yaratmıştır

"İzmir bir liman şehri olarak kurulmuş ve 8500 yıllık tarihinde; bu şehrin karakterini, kimliğini hep deniz oluşturmuş. Bu nadide kent, Batı’nın Doğu’ya giriş kapısı, Doğu’dan Batı’ya bakışın ilk penceresi olmuş. Bu karakter İzmir’i bugün dahil tarih boyunca, çok farklı kültürlere ve fikirlere ev sahipliği yapan bir şehir haline getirmiş. Farklı kültür, dil, inanç ve düşünceler; farklılıklara saygıyı ve doğalında demokrasi kavramının bu topraklarda doğup dünyaya yayılmasını sağlamış. Yani, İzmir’i deniz yaratmıştır. Kentimizin tarihsel kimliğinin altını her seferinde çizmemizin ve İzmir için hazırladığımız kapsamlı stratejimizin, bu şehrin tarihsel karakterine yaslanmasının arka planındaki sebeplerin başında da denizle olan bu ilişkisi geliyor."

Hayalim, Deniz Bilimleri Üniversitesi

Çalıştayın, İzmir’in denizle tarihsel bağından beslenerek; bugünü ve geleceği inşa etme hedefinde yol haritası oluşturacağını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir’i tekrar kendi doğal karakteriyle uyumlu, Akdeniz çanağına öncülük eden, dünyayla bütünleşik bir şehir kılmaya çalışıyoruz. Bu hedef çerçevesinde göreve geldiğimiz ilk gün; Akdeniz çanağındaki Barselona, Beyrut, İskenderiye, Marsilya, Selanik ve Venedik yerel yönetim başkanlarına gönderdiğimiz mektupla başlayan çalışmalarımız, çok boyutlu ve çok yönlü şekilde, artarak devam ediyor. Bu çalıştaydan çıkacak raporlar, Akdeniz’in Deniz Başkenti İzmir hedefimizi gerçekleştirmemiz yolunda büyük katkı sağlayacak. Bu yolda bir de hayalim ve onu da ilk kez burada paylaşmak istiyorum. İzmir’e bir Deniz Bilimleri Üniversitesi kurulmasını hayal ediyorum. Denizle ve denizcilikle ilgili farklı disiplinleri içeren bu üniversite, İzmir’e yakışır, Türkiye’ye yakışır. İzmir’de yeniden hatırlatmak ve güçlendirmek istediğimiz denizcilik kültürü çalışmalarına da çok büyük katkısı olur.“

Neler hedefleniyor?

Çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma grupları, ana başlıklar halinde aşağıdaki organizasyonların proje altyapısını oluşturdu...

- Ulusal ve Uluslararası Bireysel/Takım Su Sporları Yarışmaları/Etkinlikleri

- Ulusal/Uluslararası Denizcilik Fuarları Organize Edilmesi

Boatshow düzenlenmesi,

Gemi söküm/antika gemi ve aksesuarları fuarları,

Tekne/model tekne yapımı ve sergilenmesi,

Körfezde balon turları organize edilmesi,

Körfezin iki yakasında ses ve ışık senkronlu dev su dansı tesisleri inşası ve su/buhar perdesinde lazer gösterisi,

Ulusal ve uluslararası düzeyde denizcilik konferansları/etkinlikleri organize edilmesi. (Kruvaziyer turizmi vb. çalıştayların düzenlemesi.)

- “Gastro Denİzmir” Organizasyonu

Deniz ürünleri üreticilerinin ve gastronomi kuruluşlarının kuracakları stantlarda deniz ürünleri satış ve tanıtımının yapılması,

Etkinliklerin müzik, dans ve gösteriler eşliğinde icra edilmesi.

- Yılın 12 Ayı Halka Hizmet Edecek Görsel/Kalıcı Eserler İnşası

Tüm su sporlarını kapsayacak olimpik konseptte kapalı su sporları merkezi yapılması,

İzmir Körfezi’nde ve ilçelerde tekne park yerleri/rampaları yapılması,

İzmir’de uygun meydanlarda denizcilik ile ilgili heykellerin yapılması.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Kültür Merkezi kurulması

Merkeze bağlı olarak kurulacak Denizcilik Eğitim Merkezleri/Kamplarında ilk-orta-lise-üniversite çağındaki öğrencilere denizcilik eğitimi verilmesi,

Bu hizmetin ulusal seviyede kamp içeriğinde yayılarak “İzmir Denizci Kent” imajının vurgulanması.

- "İzmir Deniz Müzesi" Kurulması

Türkiye’nin en geniş kapsamlı deniz müzesinin kurulması, ("İzmir Deniz Müzesi" konsepti, yeri ve mimari projenin oluşturulması ve objelerin temini.)

Konak Pier İskelesi’ne 14/15'inci yüzyıllara ait büyük ebatlı tarihi bir Osmanlı Kadırgası (replikası) yaptırılması.

Yorgancılar: Kente katkısı büyük olacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ‘’Heyecan verici bu organizasyona her türlü desteği sağlamak için hazırız. Böyle uluslararası bir organizasyonun, İzmir’in tanıtımına, markalaşmasına ve ekonomisine katkısı çok büyük olacaktır’’ diye konuştu.

İzmir’in denizciliği taçlanacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise "İzmir’i Akdeniz’in en büyük kentlerinden biri yapmak istiyoruz. Heyecanlıyız. Burada birbirinden değerli fikirler paylaşılacak. Yıllardır düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir organizasyondu. İzmir’in denizciliğini taçlandıracağız." dedi.

İzmir, Efes’in yerini alacak

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas "Antik çağın yıldız kenti Efes, neden birdenbire kayboldu, terkedildi, yok oldu? Çünkü deniz kurudu, çekildi. Deniz yok olunca, insanlar Efes’i terk etti ve geride bugünkü hayalet şehir kaldı. İzmir, Efes’in mirasçısıdır ve onun yerini alabilecek tek kenttir. Liman, devasa bir ekosistemdir. Farklı coğrafyalardan insanlar, liman ticaretiyle birbirlerini tanır ve geliştirir. Bugün tüm Türkiye’ye örnek gösterilen İzmir insanı, yüzyılların liman geleneği sayesinde oluşmuş bir kokteyldir. Ancak biz denizi kullanmayı unuttuk. En basitinden, deniz sayesinde sınırsız ulaşım olanakları sağlayabiliriz. Her yeri denizden İzmir’e bağlayabiliriz. Ve daha pek çok şey… Bu çalıştay, bunu yeniden sağlayacak. Kara ve deniz yeniden bütünleşecek." Açıklamasını yaptı.

Desteğe hazırız

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu da "Esnaf teşkilatı olarak, bu tip organizasyonların kentimize ve insanımıza maddi ve manevi katkılarının bilincindeyiz. 300 bin esnaf ve sanatkarımızla her türlü desteğe hazırız." dedi.

Tarihte ilk defa İzmir…

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Kurucu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 21’inci Yüzyılın deniz yılı olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: ‘’ Bunu ben değil, tüm dünya söylüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, bu süreçten en çok etkilenecek ülkelerden biri. Mavi Vatan vizyonumuzu anlatmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çok geç kaldık. Denizin yüzeyi de dibi de çok büyük ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyele sahip. Doğalgazın yüzde 7’si, petrolün yüzde 30’u deniz dibinden çıkarılıyor. Türkiye tarihinde ilk defa bir şehir, İzmir, Denizcilik Festivali yapmak için kolları sıvadı. Bu çok önemli bir iddia ve İzmir’i tebrik ediyorum. Çaka Bey’i İzmir çıkardı; Anadolu’nun deniz meşalesi İzmir’den yakıldı. Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yılında yapılacak Uluslararası İzmir Denizcilik Festivali, kente de ülkeye de büyük değer katacaktır. Bunun için mutlaka Türk Deniz Kuvvetleri’nden de destek alınmalı. Farklı ülkelerin donanma gemileri de İzmir’e mutlaka getirilmeli. Merkezi bir yerde İzmir Denizcilik Müzesi kurulmalı. Ulusal ve uluslararası alanda başarılı olacak deniz sporcularını en çok İzmir yetiştirmeli. Sporcu yetiştirmek için mutlaka bir Denizcileşme Merkezi kurulmalı."

Urla’ya çok büyük yelken merkezi kuruyoruz

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yenigün:" Türkiye’de deniz sporlarını geliştirmeyi hedefleyen bir federasyon olarak, İzmir’in böyle bir yola çıkmasından çok memnunuz ve desteğe hazırız. Deniz sporlarının ve denizcilik kültürünün temeli yelkenciliktir. İzmir’den de pek çok başarılı yelken sporcusu yetişiyor. Federasyon olarak, Urla İçmeler’de, Türkiye’nin en büyük yelken merkezini oluşturmayı planlıyoruz. İzmir Valiliği’nden yer tahsisi yapıldı." dedi.

Vira Haber