Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aştı

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mersin’in tanıtımı ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, rekor denemesini başarıyla tamamladı.

Dünya rekoru kırmak için günlerce Gilindere Mağarası'nda çalışmalar yapan Şahika Encümen, 'paletsiz' kategoride 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Bakan Kasapoğlu'dan Şahika Ercümen'e tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i telefonla arayarak tebrik etti.

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bu büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i kutluyorum. Uluslar arası arenada ülkemizi her zaman başarıyla temsil eden milli sporcumuz, Cumhuriyet Bayramımıza ithafen kırdığı yeni dünya rekoruyla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Milli sporcumuzun bu rekora imza atmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rekor sonrası Mehmetçiğimizi unutmayarak asker selamı veren Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."

Vira Haber