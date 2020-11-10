İzmir Denizcilik Merkezi Oluyor!

2020; tüm ülkeleri hemen her sektörde yeni planlamalar ve stratejiler üretmeye mecbur bırakan zor bir yıl olarak şimdiden tarihte yerini aldı. Üretimden tüketime, hizmet sektöründen kişisel alışkanlıklara kadar her konunun yeniden ele alınmasını mecbur kılan küresel bir salgın sorunuyla karşılaşıldı.

Bu süreçte denizcilik sektörünün önemi ve gücü daha da değer kazandı. Ulaştırma alanında ülkeleri birbirine yakınlaştıran denizcilik sektörü, özellikle yatırımcıların parlayan yıldızı haline geldi.

Deniz ticaretinin önemini bilenler; bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sunduğu hizmet içeriğini değerlendirirken, deneyimli bir ekip gücünü de beraberinde arıyorlar. Bu doğrultudaki beklentilere paralel olarak; hizmet kalitesindeki çıtanın daima yukarı taşınması gerektiğine inanan bir grup profesyonel, ortak değerler etrafında toplandılar. Kaptan Coşkun Ağca ve Kaptan Ufuk Erinç ulusal ve uluslararası sektörde edindikleri tecrübelerini “Unic Tanker Ship Management” markası altında sunacaklarını duyurdular.

Denizde ve karada edindikleri bilgi birikimi ve sahip oldukları iletişim ağının gücünü; günümüz teknolojilerine uygun olarak ve evrensel etik kurallar çerçevesinde yeniden planlayarak, yeni bir yol haritası belirlediklerini açıkladılar. Yeni dünyada güvenli rotalarda, başarıları onanmış bir ekiple yol almak isteyen yatırımcıların çözüm ortağı olmayı planlayan ekip “Sizin işiniz, bizim değerimiz” mottosu ile yola çıktıklarını belirtti.

Unic Tanker Ship Management ekibini; uzun yıllara dayanan sektör tecrübeleri, gemilerin teknik donanımlarından ticari kapasitelerine kadar doğru planlama, hızlı, ekonomik çözümler üretimi ve kriz yönetimi kabiliyetleri birleştiriyor.

‘Suezmax’tan ‘handysize’a kadar tüm gemi tonajlarında dünya çapında hizmet vermeyi planlayan Unic Tanker Ship Management ekibi, 30 yılı aşkın tecrübesi ile ‘management’ alanında da iddiasını ortaya koyuyor.

Şirket yetkilileri dünyanın yeni gereksinimlerine ve yakın gelecekte ortaya çıkacak olan yeni ticari anlayışları öngördüklerini belirttiler. Bu yeniliklere karşı her türlü hazırlık girişiminde bulunduklarını ifade ederken sadece yatırımcı için değil, şirket içi işleyişlerde de denetim faktörünün büyük önem taşıdığının altını çiziyorlar. Bu konuda; “Şeffaflığın vazgeçilmezi olan ölçülebilirlik ve denetlenebilirlik özelliğimiz ile yatırımcının takibini kolaylaştırırken, aynı zamanda işletmeci olarak şirket içi motivasyonumuzu da arttırıyoruz. ‘Unicsshipsoft’ adlı teknolojik uygulamalarla desteklenen özel yazılımımızla kendi gemi işletme modelimizi hayata geçiriyoruz. Tüm adımlarımız, her ayrıntısıyla izlenip denetlenebilecek” bilgisini paylaştılar.

Büyük filo sahibi şirketler artık verimlilik analizlerini ve kıyaslamalarını görebilmek istiyorlar. Filolarının bir bölümünü işletme şirketlerine veren firmalar farklı bölge ve insan kaynağı avantajı kazanıyorlar.

Unic Tanker Ship Management yetkilileri, tam da bu avantajları sağlama konusunda teknik ve ticari tüm desteklerini, teknoloji ile birleştirerek sunmayı amaçladıklarını belirttiler.

Şirketin Genel Müdürü Kaptan Coşkun Ağca “Sağlıklı vücut insan için neyse, teknik olarak iyi bir gemi de sektör için aynı şeydir. Yatırımcının ticari başarısının olmazsa olmazı, öncelikle teknik açıdan sağlam ve güvenilir bir gemiye sahip olmaktır. Sorunu gidermek kadar, sorunları öngörmek ve bu doğrultuda yatırımcıyı korumak bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk; hem mevcut geminin kabiliyetlerini korumak hem de gemi yatırımı yapmak isteyen yeni yatırımcıları, maksimum fayda ile doğru yatırıma yönlendirmek konularını kapsar. Dolayısıyla ileride ortaya çıkması muhtemel sorunları öngörebilmek ve engellemek, tıpkı insanın sağlığını koruması kadar önemli ve düşük maliyetlidir. Zaman, para ve prestij kaybına tahammülümüz yok.” açıklaması yaptı.

Sektörün farklı kademelerinden üst düzey yöneticilik pozisyonlarına uzayan başarılı geçmişlerini; güvenilirlik, işverenin ekonomik çıkarlarını korurken nitelikli hizmet vermek, hızlı çözüm üretmek ve sürdürülebilirlik olarak tanımlayan şirket ortakları; “Unic Tanker Ship Management olarak işimiz; yeni regülasyonlara hazır olmak, uluslararası kurallara uygun doğru ve hızlı stratejiler üretmek, teknik ve ticari çözümler sunmaktır. Özellikle yaşanan pandemi sürecinde yatırımını korumak, geliştirmek ya da yeni yatırım yapmak isteyen müşteriler için makro bakışa sahip işletme şirketlerinin daha da önem kazanacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Vira Haber