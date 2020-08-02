İzmir Foça'da Tekne Battı! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan özel tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
İzmir Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan özel tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.
Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı.
Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Tekneden atlayan ve suyun üzerinde kalan 2 çocuk ile 2 kadın, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Sağlık ekibinin buradaki müdahalesinin ardından söz konusu kişiler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayıp olan 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden ve havadan çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması
Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timinin çalışmalara başladığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."
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