İzmir Foça'da Tekne Battı! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan özel tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Tekneden atlayan ve suyun üzerinde kalan 2 çocuk ile 2 kadın, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Sağlık ekibinin buradaki müdahalesinin ardından söz konusu kişiler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp olan 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden ve havadan çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timinin çalışmalara başladığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."