İzmir'de Korkutan Yangın

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle ekipler çalışmaları daha da hızlandırdı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Çile Mahallesi'ni tehdit eden alevler dolayısıyla söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Öte yandan kentin Seferihisar ilçesinde de makilik alanda orman yangını çıktı. Yangının ekipler tarafından kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ BÖLGEDE OTURANLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Menderes ilçesindeki yangının büyümesiyle bölgeye yakın evlerde oturanlar ise, dumandan etkilenerek evlerini boşaltmaya başladı. Bölgeye yakın bir sitede oturanlar, yangına 3-4 kilometre mesafede olduklarını ve Kaymakamlıktan bilgi geldiğini söyledi.

Öte yandan Bursa’da da yün de üretilen bir çiftlikte başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Adalet Ormanı’na sıçradı. Yangın ise 5 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi