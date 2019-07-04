İzmir için denizde işbirliği

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret eden İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, Başkan Yardımcısı İlyas Murtezaoğlu ve Genel Müdür Utku Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz ve Şube Müdürü Halil Hatipoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette İzmir denizciliği için işbirliği yapılacak alanlar değerlendirilerek bir çalışma grubu oluşturulması kararı alındı.

Ziyarette konuşan İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, denizcilikte yeni hedefler belirlediklerini açıkladı. Kamuda çok uzun bir geçmişe ve önemli bir deneyime sahip olduğunu belirten Bozoğlu, “İZDENİZ benim için büyük heyecan kaynağı oldu. İZDENİZ’i şehir içi ulaşımında güçlendirmenin yanı sıra İzmir’in dışına da taşımak, ulusal ve uluslararası bir kuruluş haline getirmek yönünde hedefler koyduk. Bu konuda sizlerin desteğine ve akıl hocalığına ihtiyacımız var” dedi.

İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan da Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin İzmir Deniz Festivali projesini çok değerli bulduklarını belirterek, İzmir’i deniz şehri yapacak bu festival için işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

İZMİR DENİZ MÜZESİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise çalışma arkadaşlarının denizciliğin her alanında bilgi sahibi olduğunu belirterek, “Denizle ilgili ne olursa olsun bizim düşüncelerimizin sorulması çok sevindirici. Hepimiz İzmir için buradayız. Deniz ticaretini de deniz ulaşımını da geliştirmek görevlerimiz arasında yer alıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dile getirdiği deniz müzesi projesini önemli bulduklarını belirten Öztürk, şöyle devam etti: “İzmir-Selanik hattı için çalışıyoruz. Bu konuda defalarca Yunanistan’a gittik, burada toplantılar yaptık. Kruvaziyer gemileri tekrar limanımıza getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi, yüzme yarışları, İzmir Körfezi’nde kürek sporu ve dalış turizminde çalışmalar gerçekleştirdik. Denizle ilgili tüm bu sporların yer alacağı İzmir Deniz Festivali ile İzmir Körfezi’ni canlandırıp, kentin tanıtımını sürdürülebilir hale getirebiliriz. Bu konuda tüm kuruluşlar elini taşın altına koymalıdır. İzmir’in refahını artırmak için denizden daha iyi faydalanmalıyız” diye konuştu.

Vira Haber