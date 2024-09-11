İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Sürüyor

Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları elleriyle topladığı görüntüler dikkat çekti.

İzmir Bayraklı ve Karşıyaka sahillerinde 20 Ağustos'ta binlerce ölü balığın kıyıya vurmaya başlaması ve beraberinde kentte kötü kokunun hakim olmasının ardından, denizdeki kirliliğin tespiti için çalışmalar sürüyor. Bugün de Karşıyaka ilçesine bağlı Aksoy ve Bayraklı ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde ölü balıkların kıyıya vurmaya devam ettiği görüldü. Ölü balıklar deniz yüzeyine çıkarken, kente yayılan kötü koku ise etkisini sürdürüyor. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.



Ölü balıkları topluyorlar

Öte yandan balık ölümlerinin yaşandığı ilk günden itibaren yetkililerin yaptığı uyarıya rağmen, Bayraklı sahil kesiminde bazı vatandaşların kıyıya vuran ölü balıkları elleriyle topladıkları görüldü.



Büyükşehir'e 1 milyon 858 bin TL ceza kesildi

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğüne 1 milyon 858 bin TL para cezasının kesildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.



“Koku çok rahatsız ediyor”

Kentte oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu dile getiren bölge sakini Aykut Şimşek, "1990 yılından beri buradayım. Balık ölümleri çevreyi ve bizi olumsuz etkiliyor. Koku çok rahatsız ediyor, yürümekte zorlanıyoruz. Akşam sahilde yürüme planımız vardı ama planımızı kokudan dolayı iptal ettik” sözlerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kıyıya vuran ölü balıkların toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber