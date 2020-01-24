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İzmir’de 1'inci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın buldular

İzmir’de 1'inci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın buldular

İzmir’in Karaburun ilçesinde deniz altında tespit edilen cismin Birinci Dünya Savaş’ından kalma bir demirli harp mayın zarfı olduğu tespit edildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun Saip altı limanında bulunan balıkçı barınağın girişinde sualtı çalışmaları esnasında bir cisim tespit edildi. Sualtında tespit edilen şüpheli cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrası 1’inci Dünya Harbi'nden kalan eski demirli harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.

Vira Haber

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