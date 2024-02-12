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İzmir'de Deniz Ulaşımı İptal Edildi

İzmir'de Deniz Ulaşımı İptal Edildi

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilerken, İZDENİZ’den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 15.15 itibarı ile iptal edildiği duyuruldu.

Vira Haber 

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