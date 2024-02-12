İzmir'de Deniz Ulaşımı İptal Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilerken, İZDENİZ’den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 15.15 itibarı ile iptal edildiği duyuruldu.

Vira Haber