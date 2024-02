Muğla Büyükşehir Türkiye’de İlkleri Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Deniz Temiz Kıyılar, Kısa Mola, Mor Yaşam, Temiz petek, Yerel tohum Merkezi, Toprak, Sulama suyu ve yaprak laboratuvarı, Muğla Tarımsal Güçbirliği kooperatifi, Oyuncak Kütüphanesi, ODTÜ İşbirliği Yenilenebilir Enerji projeleri ve “Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri” kitabı özellikleri ile Türkiye’de ilk olma özelliği gösteriyor.

Mavi Deniz temiz kıyılar projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında kurulduktan sonra en çok önem verdiği çevre yatırımlarından biri olan Mavi Deniz Temiz Kıyılar projesi ile Dalaman-Göcek koylarından ve Gökova körfezinden 8 tekne ile deniz araçlarından atık toplanıyor. Büyükşehir Belediyelerinde bir ilk olan proje ile denizden alınan atıklar kıyıya getirilerek atık alım tesisine getiriliyor. 2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verildi ve hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kg katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.

Kısa Mola

Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi engelli bireye sahip ailelerin kendilerine zaman ayırmasını sağlıyor ve engelli birey evinden engelli nakil araçları ile alınarak uzman personellerin kontrolünde Kısa Mola merkezinde misafir ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris’te Kısa Mola merkezlerini hayata geçirdi ve 390 aileye 7520 kez hizmet verdi.

Mor Yaşam Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı ve Türkiye’de ilk olan proje ile bugüne kadar 2 bin 9 hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Yerel yönetimlerde ilk temiz petek projesi

Arıcıların sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı başlatılan ve Türkiye’de ilk ve tek olan “Temiz Petek Projesi” ile Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar il genelinde 202 bin 499 peteği şoklayarak üreticiye teslim etti.

Yerel tohum ulusal güç

Yerel Tohum Ulusal Güç sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Muğla’ya Yerel Tohum Merkezi kazandırdı. Yerel Tohum Merkezi Tohum Test Laboratuvarı, Tıbbi-Aromatik Bitkiler Laboratuvarı (Tıbbi-Aromatik bitkilerden eterik (uçucu) yağ tayini üzerine çalışan bir laboratuvar), Distilasyon Tesisi (Profesyonel ölçekte eterik (uçucu) yağ eldesi için kurulmuş bir damıtma tesis), Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarına sahip. Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim bünyesinde kurulan bu laboratuvarda Muğla’ya özgü yerel tohumlar, değerli meyve koleksiyonları ve yörenin endemik bitkileri özel bir ön işlemden geçirilerek -196 C’deki sıvı azot içinde yüzyıllarca saklanabiliyor. Distilasyon tesisi, kriyoprezervasyon ve doku kültürü laboratuvarı ile Yerel yönetimlerde ilk olma özelliği gösteriyor.

Türkiye’nin en donanımlı Toprak, Sulama suyu ve yaprak laboratuvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile kurulan Toprak Sulama suyu ve yaprak laboratuvarı bakanlıktan onaylı 4 kapsamı ile ilk olma özelliği gösteriyor. Toprakta Temel Analizler (Kapsam 1), Detaylı Toprak Analizleri (Kapsam 2), Sulama Suyu Analizleri (Kapsam 3), Bitki Analizleri (Kapsam 4) olmak üzere, 4 dalda analiz yapabilen tarımsal amaçlı laboratuvar Muğla’ya ve diğer şehirlerden gelen numunelerin analizlerini yaparak vatandaşlara hizmet veriyor.

Büyükşehir, ODTÜ işbirliği yenilenebilir enerji alanında ilk

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezine (YT-MATPUM) Yenilenebilir Enerji Kaynakları (RES,GES,HES) Kullanılarak Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin Rapor hazırlattı. Türkiye’de bir ilk olan çalışma, düzenlenen panellerde örnek olarak gösteriliyor. Ayrıca belirlenen ilke ve esaslar çevre illere de referans oluyor.

Oyuncak kütüphanesi projesi yerel yönetimlerde ilk

Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesi ile danışmanlık, kütüphane, bağış ve eğitimi tek çatı altında topladı.

Özellikleri ile türkiye’de ilk kitabı

“Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri” kitabı çalışmalarına 2009 yılında başlandı ve Muğla’nın 13 ilçesinde köy köy dolaşılarak tarifleri toplandı. Muğla’ya özgü 446 yemek tarifinin bulunduğu kitap Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Her bir yemek tarifi videosuna sayfadaki barkodla ulaşılabilme özelliği ile Türkiye’de ilk olan akıllı kitap Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yayınlandı.

Kooperatifler tek çatı altında toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Muğla’da faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında topladı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokolle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Muğla İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren 2 bakanlık (Ticaret Bakanlığı-Tarım Orman Bakanlığı) altında bulunan kooperatifler tek çatı altında toplandı.

Vira Haber