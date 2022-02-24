İzmir'de Kaçak Deniz Patlıcanı Avına Ceza Yağdı

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinalanı Mahallesi'nde dalış yaparak kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede, kaçak avlanan 50 kilogram deniz patlıcanı, 6 dalış tüpü, 2 şamandıra, dalış paleti ve dalış için kullanılan ağırlığa el koydu.

Deniz patlıcanlarını doğal yaşam alanına bırakan ekipler, O.A'ya kaçak av yaptığı gerekçesiyle 24 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.