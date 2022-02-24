İzmir'de Kaçak Deniz Patlıcanı Avına Ceza Yağdı
İzmir'in Urla ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avladığı belirlenen kişiye 24 bin 677 lira para cezası uygulandı.
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Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinalanı Mahallesi'nde dalış yaparak kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede yaptığı incelemede, kaçak avlanan 50 kilogram deniz patlıcanı, 6 dalış tüpü, 2 şamandıra, dalış paleti ve dalış için kullanılan ağırlığa el koydu.
Deniz patlıcanlarını doğal yaşam alanına bırakan ekipler, O.A'ya kaçak av yaptığı gerekçesiyle 24 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.
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Etiketler : deniz patlıcanı, kaçak avcılık, ceza
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