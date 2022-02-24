Putin Emir Verdi Askeri Harekât Başladı

2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra uluslararası kamuoyunda tepki çeken Rusya, sabaha karşı yerel saatle 05:50’de Donbas’a askeri harekat için düğmeye bastı. Sabaha karşı ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, Ukrayna’ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Konuşmasında bunun bir işgal olmadığını fakat “özel askeri operasyon” olduğunu dile getiren Putin, Ukrayna’dan kaynaklı olduğunu ifade ettiği tehditler karşısında Rusya’nın kendisini savunacağını ifade etti.

KİEV, HARKOV VE ODESSA’DA PATLAMA SESLERİ

Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun kapsamı henüz net değil. Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Reuters muhabiri kentte top ateşi sesine benzer sesler duyulduğunu ifade etti.

Putin, bölgeyi silahsızlandırmak ve çatışmalardan arındırmak için bu adımın atıldığını söylerken uluslararası kamuoyu Kiev, Mariupoli, Harkov ve Odeassa’da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında, “Ukrayna ile Rusya’nın çatışması kaçınılmaz, burada sorulması gereken soru ne zaman olacağıdır. NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna topraklarını kullanması kabul edilemez. Rusya ordusunun operasyonunun amacı insanları korumaktır. Şartlar, Rusya’yı harekete geçmeye zorladı” ifadesini kullandı.

5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna ordusu, hava kuvvetlerinin, Rusya’dan gelen hava saldırılarının bertaraf edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğü duyuruldu.

Moskova yönetimi ise Kiev’den gelen bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Bölgede bomba ve füzeler şafağı aydınlattı.

KİEV’E FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını paylaşan Ukrainska Pravda isimli medya kuruluşu, Kiev ve Harkov’daki Ukrayna askeri üslerine füze ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Reuters’a konuşan bölge sakinleri ise Kiev’de Rusya’nın açıklamalarının ardından çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı.

Rus askerlerinin Kupino bölgesindeki ilerlemesi Reuters’ın servis ettiği uydu görüntüleriyle görüldü.

Putin’in açıklamalarının ardından Ukrayna’nın başkentinde sabaha karşı otomatik tüfek sesleri duyulurken, Rus haber ajansı Interfax seslerin havalimanı yakınlarından geldiği aktardı. Öte yandan Donetsk kentinde de patlamalar duyulurken, sivil uçuşların bölgeden uzaklaştırılması çağrısı yapıldı.

Twitter’da yayınlanan ve henüz doğrulanmayan iddialarda ise Rus güçlerinin denizden Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya çıkarma yaptığı ve hem denizden hem de havadan müdahale edildiği öne sürüldü. Yerel saatle 06.00’da meydana geldiği öne sürülen bu iddialara ise Ukrayna yönetiminden yalanlama geldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Odessa’ya çıkarma yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve yalan bilgi olduğunu duyurdu.

RUSYA DOĞRULADI: ASKERİ ÜSLERE SALDIRIYORUZ

Rus haber ajansı RIA, bir son dakika haberi geçerek, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını kamuoyuna duyurdu…

Açıklamada, Rus ordusunun askeri merkezleri, altyapıları, hava üsleri ve hava savunma sistemlerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada Ukrayna’daki şehirlere saldırılmadığı öne sürüldü.

RUSYA YANLISI GRUPLAR SALDIRIYA GEÇTİ

Rusya merkezli haber ajansı IFAX, Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların da saldırıya geçtiğini duyurdu. IFAX’ın haberinde, Moskova yanlısı ayrılıkçıların Luhansk yakınlarında Ukrayna kontrolündeki kasabalara saldırdığı belirtildi.

Luhansk bölgesindeki Shchastia kasabasına saldırı düzenlendiği belirtildi.

“DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU UKRAYNA’DIR”

Putin’in saldırısından saatler önce Rusya’nın birkaç gün önce resmen tanıdığı bölgedeki Rus ayrılıkçı gruplar, Moskova’dan yardım istemiş ve Ukrayna saldırısı altında olduklarını duyurmuştu. ABD yönetimi, bunun Rusya’nın bir propaganda aracı olarak kullandığını öne sürerken Putin, “Bütün bu dökülen kanın tek sorumlusu iktidardaki Ukrayna rejimidir” dedi.

Geçen hafta Belarus ile tamamlanan askeri tatbikat süresince sınırda on binlerce asker ve çok sayıda tank yığan Rusya’nın şu an ne kadar büyük ölçekli bir operasyon düzenleyeceği henüz bilinmiyor.

UKRAYNA’DAN DOĞRULAMA GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya’nın saldırısını doğrularken bunu “tam ölçekli bir işgal” olarak yorumladı.

Kuleba, “Huzur içindeki Ukrayna şehirleri şu an saldırı altında. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacaktır. Dünya, Putin’i durdurabilir ve durdurmalı. Şu an harekete geçme zamanı” dedi.

DÜNYA AYAĞA KALKTI: İNSANLIK NAMINA…

Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı…

Başta NATO olmak üzere birçok ülke liderinden ve üst düzey yetkiliden çok sert açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıyı kınarken, bu adımın çok sayıda sivilin yaşamını riske attığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Putin’e seslendi… 2017’den beri görevi yürüten Guterres, “Bu görevdeki en üzücü anı yaşıyorum” derken “İnsanlık namına askerlerinizi Ukrayna’dan çekin” ifadesini kullandı.