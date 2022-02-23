Tamer Kıran, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değerlendirme Çalıştayı”na Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Ankara’da “Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı.

TOBB Yerleşkesi’nde, 22 Şubat 2022 Salı günü düzenlenen Çalıştay’a, UAB Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TOBB Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı ile Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanları iştirak etti.

Tamer Kıran’ın açılış konuşması yaptığı, iki gün sürecek Çalıştay’da, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirlenen kuralların zamanın gerekliliklerine uygun bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi amaçlanıyor.