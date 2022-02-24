Türk Donanması’nda Bir İlk: AH-1W Teslim Alımları Başladı

16 Kasım 2021 tarihinde yayımladığımız “Türk Deniz Kuvvetleri’ne 10 adet AH-1W Super Cobra” başlıklı haberimizde, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 10 adet AH-1W Super Cobra tipi taarruz helikopterinin Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edileceği bilgisini aktarmıştık. Bu doğrultuda Türk Dz.K.K.lığı, ilk 4 adet AH-1W Super Cobra’yı teslim aldı.

AH-1W teslim alımlarıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez taarruz helikopteri girmiş oldu. Teslim alınan helikopterlerinin, kısa içerisinde hizmete alınması planlanan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD)’ne konuşlandırılacağı öngörülüyor. AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, ABD Deniz Piyadeleri’nin kullanımındaki platformlar olmaları sebebiyle deniz şartlarına uyumlu yapıdalar.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-II) Projesi’ne katılımının da söz konusu olduğu öngörülüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen 90’lı yıllarda terörle mücadele amacıyla ABD’den tedarik edilen AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, T929 helikopterleri gelene kadar denizci taarruz helikopteri pilotlarının eğitim faaliyetlerinde kullanılacaklar.

Kaynak: www.savunmasanayist.com