İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri, yeniden başladı.
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İZDENİZ'den yapılan açıklamada, seferlerin saat 15.30 itibarıyla devam edeceği belirtildi.
Seferler, saat 09.20 itibarıyla iptal edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : İzmir, Vapur, Olumsuz Hava Koşulları, İZDENİZ
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