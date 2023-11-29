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İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri, yeniden başladı.

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İZDENİZ'den yapılan açıklamada, seferlerin saat 15.30 itibarıyla devam edeceği belirtildi.

Seferler, saat 09.20 itibarıyla iptal edilmişti.

Vira Haber

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