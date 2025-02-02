İzmir’deki vapur acentesi ve ilk armatör Thomas Bowen Rees

Thomas Bowen Rees ve Kardeşlerinden John Langdon Rees. Kaynak:Baker Aile albümü, Levantine Haritage Foundation.

Thomas Bowen Rees Egypt & Levant Steamship Co.Ltd. armatörlük şirketinin de sahibi idi. Şirket Londra merkezli gibi görünmüştür. Osmanlı’da yabancılara tanınan hudutsuz ayrıcalıklardan yararlanmak adına gemileri İngiliz bayraklı olarak ellerini kollarını sallaya sallaya kabotaj seferleri de yaptılar… İzmir Pasaport’ta Thomas Bowen Rees’in armatörlük şirket merkezi olan Rees Hanı var.