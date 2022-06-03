İzmir’e Yıl Sonuna Kadar 30 Kruvaziyer Gemisi Geliyor

Kruvaziyer sektöründe kartların yeniden dağıtıldığını ifade eden Öztürk, “Yılbaşından bu yana Kuşadası’na 87 bin, İzmir’e 4 bin turist geldi. Eskisine göre 2-3 kat daha fazla gemiye hizmet verir hale geleceğiz” diye konuştu.

Öztürk, önümüzdeki günlerde Midilli seferlerinin ardından İzmir- Selanik arasında vapur seferlerinin de başlayacağını müjdeledi ve deniz turizminde yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı:

“Kruvaziyer turizmi pandeminin etkilerini üzerinden en hızlı atan sektörlerden bir tanesi oldu. 2022 yılının başından bu yana Egeport Kuşadası Limanı’na 106 gemi ile 87 bin yolcu, Alsancak Limanı’na ise dört gemiyle 4 binden fazla turist geldi. Sektördeki hareketliliğin limanlarımıza daha fazla yansıması için mücadele ediyoruz. 2016’dan sonra İzmir’e hiç gemi gelmemişti. Pandemi nedeniyle 2.5 yıl kaybettik. Yıl sonuna kadar 30 gemi daha İzmir’e gelecek. Sektörde kartlar yeniden dağıtılıyor. Kruvaziyer firmaları daha çok para kazanabilecekleri rotaları tercih ediyor. Türkiye bu anlamda bulunmaz bir kapı. Türkiye sadece denizi ve kumu ile değil, inanç turizmi, gastronomisiyle, kültürüyle Doğu Akdeniz’de öne çıkıyor. Bu sene Ege’de bir milyon turis