Desan ve Özata’dan Akaryakıt Gemisi Saç Kesim Töreni

Törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Sn. İsmail Demir "Ülkemiz artık kara, insansız hava araçlarını, helikopterlerini, savaş uçaklarını, gemilerini, mühimmatlarını kendi tasarlayan, geliştiren ve üreten bir konuma gelmiştir." sözlerini kaydetti. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

Demir, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer unsurlar ile dost ve müttefik unsurların lojistik ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla akaryakıt gemilerinin sac kesimini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Manevra gücü yüksek, limanda, alargada, yaklaşma sularında ve bekleme mevkilerinde akaryakıt ikmali yapabilecek kabiliyete sahip 4 gemiyi 2,5 yıl içerisinde güvenlik güçlerinin hizmetine sunmayı planladıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu: "İnşallah bu proje ile 'Mavi Vatan'da hizmet eden güvenlik güçlerimizin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız. Savunma sanayiimiz deniz platformları geliştirilmesinde önemli bir yol kat etmiş durumdadır. Bugün Tuzla'da suya indirdiğimiz SANCAR İnsansız Deniz Aracı platformumuzu inceleme fırsatı buldum. İnsansız hava araçlarında elde ettiğimiz başarıyı, insansız deniz araçlarında da elde etmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın gelecekte bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağımıza inancım tamdır. Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız. Özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde yüz yerli ve milli olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz projelerimizde de geçmişte ithal edilen birçok kritik teknolojinin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini ayrıca ifade etmek isterim."

Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven de donanmanın, liman içi ve dışında ihtiyaç duyacağı akaryakıt ikmalini aynı anda 2 gemiye bordadan bordaya yapabilecek kabiliyette olacağını söyledi.

Ataseven, 49,85 metre uzunluk, 9,2 metre genişliğindeki gemilerin 200 ton yakıt, 39 ton tatlı su taşıma kapasitesinde olacağını, azami 15 knot hızında seyir yapacağını anlattı.

Konuşmaların ardından ilk geminin sac kesimini gerçekleştiren Demir'e, günün anısına tablo ve plaket verildi.

