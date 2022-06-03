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Rusya, BRENTIX İsimli Ukrayna Tankerini Vurdu

Rusya, BRENTIX İsimli Ukrayna Tankerini Vurdu

Ukraynalı FENIX OIL LLC şirketinin sahibi olduğu BRENTIX isimli tankerin Rusya tarafından Ochakov Limanı’nda vurulduğu öğrenildi.

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Ukrayna merkezli FENIX OIL LLC'nin sahibi olduğu BRENTIX isimli tankere Ochakov Limanı’nda bomba isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna Denizcilik Dergisi'nin haberine göre, Rus işgalinden bu yana Ukrayna'nın Ochakov Limanı’nda mahsur kalan BRENTIX, Rusya tarafından vuruldu.

1980 yılında inşa edilen tankerin iskele tarafında, su hattının üzerinde pruva bölgesinde büyük bir delik açıldı ve çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

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