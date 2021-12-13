İznik Gölü'nde su çekilmesi 50 metreyi aştı

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi artıyor. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu gölde, suyun kıyıdan 50 metreden fazla çekildiği belirtiliyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.

Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskelede suyun olmadığı görüldü.

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi.

İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor.

SON YILLARDA ARTTI

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, İznik Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini söyledi.

Çekilmelerinin 3 sene önce başladığını ve yıllara göre değiştiğini dile getiren Bayrak, "Bu yıl çekilme daha fazla" dedi.

Bayrak, su seviyesinin 1 metre civarında düştüğünü belirtti.

Kıyıda bataklıklar oluştuğunu söyleyen Bayrak, "Buharlaşma, kış karlarının yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı gerçekleşiyor.

Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı, su seviyesi düştü” diye konuştu.