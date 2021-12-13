137. Geleneksel Balık Günleri Denizcileri Buluştu

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde bu sene 137.’si düzenlenen etkinliğe, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı R. Ufuk Teker, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özcan Arslan, mezunlar, sektör mensupları ve öğrenciler katıldı.

“BAŞARI ŞANS DEĞİL, HAZIRLANIN!”

Etkinlikte konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, gençlerin dikkatine vurgu yaparak, “Malumunuz; dünya ve denizcilik hızlı ve farklı dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreci uyum içinde, çok çalışarak hazırlanmanız gerekmektedir. Başaracağınızdan eminim, başarı şans değil, hazırlanın! Şans, hazırlıklı olanlara güler” dedi.

40, 50 ve 60 yıllık mezunlara anı madalyası takdim edildiği etkinlikte, fakülte mezunu ve fakülteye önemli katkıları olan Uzmar Denizcilik’in kurucusu merhum Kaptan Altay Altuğ anıldı.

Vira Haber