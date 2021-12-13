TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 67. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

67. yıldönümü kutlama gecesine Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı 65. Hükümet Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Türk P&I Sigorta Genel Müdürü ve DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tören TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Salih Bostancı, oda faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

65. Hükümet Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da törende yaptığı konuşmada mühendislerin önemine değindi.

Konuşmaların ardından, geceye destek veren sponsor firma yetkililerine ve meslekte 60., 50., 40. ve 25. yıllarını dolduran üyelere plaket takdim edildi. Canlı müzik ile devam eden gece, geleneksel piyango çekilişinde kazananlara hediyelerin takdim edilmesiyle sonra erdi.

Vira Haber