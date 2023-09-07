Japonya Başbakanı, İthalat Yasağını Kaldırmasını İstedi

Başbakan Kişida, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi marjında Çinli mevkidaşı Li Çiang ile görüştü.

Fukuşima'daki atık suyun tahliyesine yönelik Japonya'nın pozisyonunu Çinli muhatabına aktaran Kişida, Japon deniz ürünlerine yönelik ithalat yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.

Kişida, Tokyo-Pekin arasında son dönemde artan gerilime karşı yapıcı ve istikrarlı ilişkiler tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin Başbakan Li de radyoaktif atık suyun boşaltılmasının küresel deniz ekolojisini ve insan sağlığını ilgilendirdiğini belirterek, Japonya'nın meseleyi sorumlu şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

Japonya'yı uluslararası yükümlülüklerine uymaya davet eden Li, komşular ve ilgili paydaşlarla istişare edilmesinin gereğine işaret etti.

- Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması

Japonya daha önce açıkladığı plan uyarınca Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlamıştı.

Çin, Japon hükümetinin, eleştirilere ve karşı çıkışlara rağmen tek taraflı boşaltma işlemine başlamasını "küresel kamu çıkarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuz bir eylem" olarak niteleyerek protesto etmiş ve Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını durdurmuştu.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını öngören plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin ve diğer komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Tokyo hükümeti, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i düzeyinde savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Vira Haber