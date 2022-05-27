Japonya'da Batan Kazu I Teknesi, İkinci Denemede Yüzeye Çıkarıldı

Japonya Sahil Güvenliği’nin kiraladığı "Nippon Salvage Co.", 182 metre derinde yatan 19 tonluk "Kazu I" teknesini yüzeye çıkardı.

Abaşiri Limanı’na taşınarak batma nedeni kapsamlı olarak araştırılacak teknenin enkazı, Şiretoko Yarımadası açıklarında Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’nin (MSDF) su altı kamerasıyla 29 Nisan'da tespit edilmişti. İlk denemede 20 metreye kadar çıkarılan teknenin enkazı, yeniden denize düşerek 182 metre derinliğe kadar gömülmüştü.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Sahil Güvenliği’n açık sularda ve bölge polisinin de Şiretoko Yarımadası çevresinde kayıp yolcuları arama faaliyetleri 5. haftadır sürüyor. Bugüne dek 14 yolcunun cesedi bulunurken 12 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen ve daha derin sularda arama faaliyeti yürütebilen "satürasyon dalgıçları" da dip sularda kimseyi bulamamıştı.

NE OLMUŞTU

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile ikisi çocuk 24 yolcu bulunuyordu. "Kazu I" adlı gezi teknesi, 23 Nisan sabahı, 3 saatlik vahşi yaşamı gözlem gezisi amacıyla Şari bölgesindeki Utoro limanından ayrılmıştı.

Ayrıldığı limanın, kuzeydoğusundaki popüler turist nokta Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali göndermişti. Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmayla, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana yattığı bilgisini paylaşmıştı.

Tur sahibi Japon firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), olay günü temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.