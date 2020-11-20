Japonya'da Okul Gezisi Yapan Tekne Battı
Japonya’nın Kagawa eyaleti Seto İç Denizi'nde bir tekne, okul gezisi düzenlendiği sırada battı. Teknede bulunan 52'si ilkokul öğrencisi 62 kişi kurtarıldı.
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Kagawa'daki Takamatsu Sahil Güvenliğe göre, Yoşima adası açıklarında deniz taksi olarak kullanılan tekne yüzen bir nesneye çarptı.
Teknenin su alması sonrası, kaptan durumu sahil güvenliğe bildirdi. Bunun üzerine sahil güvenlik ve itfaiye birimleri olay yerine intikal etti.
Birimlerin çabası sonucu tekne su dolmadan 5 öğretmen, iki tur rehberi, 3ç mürettebat ve Sakaide ilçesinin Kawatsu İlkokulundan 52 öğrenci dahil 62 yolcu kurtarıldı.
Bir tur rehberi ve iki öğrenci ise vücut ısılarının düşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Teknedekilerin tamamının kurtarıldığı, kayıp kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : japonya, kagawa, seto denizi
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