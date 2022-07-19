Japonya'da Onlarca Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

BBC'nin haberine göre, Kumejima Adası'ndaki yerliler, gelgitin ardından sahilde en az 30 cansız kaplumbağa rastladı.

Yeşil deniz kaplumbağalarının bazılarının boynundan bıçaklandığı belirtildi.

Yetkililer, bir balıkçının kaplumbağaların bazılarını ağdan çıkarmak için bıçakladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Balıkçı, "Kaplumbağaların bazılarını çözüp denize bıraktım ancak ağır olanları ağdan kurtaramadım, bu yüzden onlardan kurtulmak için bıçakladım." dedi.

Adadaki Deniz Kaplumbağası Müzesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, sığ suda yüzen hayvanlar görülüyor.

Polis, hayvanlara eziyet iddialarını araştırıyor.

Yeşil deniz kaplumbağaları, Japon yetkililer ve küresel koruma grupları tarafından nesli tükenme tehlikesinde bir tür olarak değerlendiriliyor.