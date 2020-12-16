Japonya'da Tsunamide Kaybolan Tekne 10 Yıl Sonra Bulundu

Japonya'da 2011 yılında depremin ardından meydana gelen tsunamide kaybolan bir balıkçı teknesi, Japonya kıyılarında bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, beş metre uzunluğundaki balıkçı tekesinin kayıt numarasının kontrol edildiği ve neredeyse 10 yıl önce Kesennuma kentinde kaybolduğu kaydedildi.

PASİFİK ÜZERİNDEN ABD'YE SÜRÜKLENDİ

Binlerce insanın ölümüne neden olan Mart 2011 yılında meydana gelen depremin tetiklediği tsunamide kaybolan tekne, başkent Tokyo'nun yaklaşık 300 kilometre güneyindeki Hachijo adasında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, teknenin Pasifik üzerinden ABD'nin batı kıyılarına sürüklendiği, ardından akıntıyla beraber güneydoğu Asya'ya ulaştığı ve buradan yine akıntının etkisiyle Japonya'ya geldiği kaydedildi.

Tsunaminin ardından birçok enkaz, Pasifik Okyanusu'na savruldu. Alaska Körfezi'ndeki Middleton adasında yaşayan bir çift, Nisan 2012'de Japonya'nın Iwate eyaletinde yer alan bir okula ait olduğu belirlenen bir futbol topu buldu. Yine aynı ay içerisinde, Japonya'dan Alaska Körfezi'ne sürüklenen bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu.

Vira Haber