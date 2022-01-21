Japonya’ya Verilen Gemi Siparişleri Aralık Ayında Düşüş Gösterdi

Geçtiğimiz yılın tamamında, Japonya toplam ağırlığı 15,20 milyon gros tona ulaşan 318 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %109,1 artış gösterdi.

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya göre %47,9 düşüşle toplam ağırlığı 643.790 gros tona ulaşan ve 11 adedi yük gemisi, 8 adedi tanker ve 6 adedi genel kargo gemisi olan 25 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 30 adet olarak kaydedilmişti.Geçtiğimiz yılın tamamında, Japonya toplam ağırlığı 15,20 milyon gros tona ulaşan 318 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %109,1 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Kasım ayında 841.231 gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Aralık ayında toplam 297.914 gros ton ağırlığında 7 gemi ihraç etti.

Geçtiğimiz yılın tamamında ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %11,5 düşüşle 9,94 milyon gros ton ağırlığa sahip 212 gemi ihraç etti.