Jianghu II-sınıf fırkateynler emekliye ayrıldı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) 13 Temmuz 2019'da eski fırkateynlerinden üçünü emekli etti. Emeklilerin yerine gelen yeni Tip 054A sınıf fırkateynler, PLAN’ın Güney Denizi Filosuna atandı.
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Type 053H1 Jianghu-II sınıfının tüm gemileri, Taizhou (533), Jinhua (534) ve Linfen (545) Hudong'da üretildi ve sırasıyla Haziran ve Aralık 1982'de ve Eylül 1987'de göreve başladı.
Fırkateynler genellikle iki adet 100 mm deniz topu, dört adet ikiz 37 mm uçaksavar silahı, iki adet Tip 81, beş tüplü denizaltı karşıtı roket fırlatıcı, iki adet Tip 62 denizaltı havan fırlatıcı ile donatılmıştı. Ayrıca altı adet SY-1 gemi karşıtı füze taşıyorlar.
PLAN aşamalı olarak eski fırkateynleri yeni Tip 054A fırkateynleri ile değiştiriyor.
Vira Haber
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