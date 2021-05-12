Jotun, Kosder Akademi’ye Konuk Oldu

Dünyanın önde gelen deniz boyaları markalarından biri olan Jotun, 90 yılı aşkın uluslarası deneyimi ile deniz boyaları sektörüne yenilikler getirmeye devam ediyor. Jotun, Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin bu haftaki online söyleşisinde, sektörde ses getiren bu yenilikleri anlattı. Jotun’un her gemi tipine uygun yüksek performanslı boyalarından, devrim niteliğindeki su robotuna kadar sektörde merak edilen birçok detaylı konu konuşuldu.

Söyleşi esnasında Jotun Doğru Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Direktörü Hakan Özan, Jotun’da pazarda farklılaşmaya inandıklarını belirterek, “Bu noktada müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanıp, bunları temellendirerek çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bu amaçla Jotun Grup olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yapıyoruz. Jotun Boya olarak sadece ürün değil müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler, sistemler sunuyoruz” dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ İLK SU ALTI ROBOT TEKNOLOJİSİ

Kosder Akademi söyleşisi esnasında, Jotun’un devrim niteliğindeki su altı temizlik robot teknolojisi de tanıtıldı. Su altı kirlenme sorununu çözmek amacı ile armatörlere daha karlı ve sürdürülebilir bir hizmet sunan Jotun HullSkater, gemi operatörlerinin su altı kirlenmesi daha oluşmaya henüz başlarken, ilk aşamalarda engellenmesi sağlıyor. Bu sayede yakıt maliyetlerinin, CO₂ emisyonlarının ve istilacı deniz türlerinin yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor.

Sektörde çığır açan yüzey temizleme robotu ile ilgili Jotun Doğru Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Direktörü Hakan Özan sistemin zorlu operasyonları olan tüm gemilerde kullanılması durumunda CO₂ emisyonlarını yılda en az 40 milyon ton azaltacağının altını çizdi. Yurt dışında yabancı armatörler tarafından kullanılan su altı robotu ülkemizde de Türk armatörler tarafından kullanılacak.

Vira Haber