Kabotaj Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

İskenderun Bölge Liman Başkanı Erdoğan Bayram ile İMEAK DTO İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Suphi Şaşati tarafından Ata’nın manevi huzuruna saygı çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen törende konuşan İskenderun Bölge Liman Başkanı Erdoğan Bayram, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj hakkıyla Türkiye’nin büyük bir kazanım sağladığını belirterek “Kabotaj kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğü girmiştir. O tarihten buyana Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde protokol üyeleri gemi ile denize açıldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Bölge Liman Başkanı Erdoğan Bayram, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Onur Emir, İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ve Meclis Başkanı Suphi Şaşati tarafından şehitlerin anısına denize saygı çelengi bırakıldı. Bölgede bulunan sahil güvenlik botları, savaş gemisi ve sivil gemiler siren çalıp, görsel şov yaparak bu günü ölümsüzleştirdiler.

Vira Haber