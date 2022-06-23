"Kadın İçin Taşıyoruz" Projesi, Aydın'da İhracatçılarla yeniden buluştu

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile ikinci yılında da Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla dijital paneller aracılığıyla buluşmaya devam ediyor. Paneller serisi farklı şehirlerdeki ihracatçılarla, sınırlarını Avrupa’dan, Kuzey Afrika’ya kadar genişleten projenin kadın girişimcilere kazandırdıklarını ve lojistikteki yeni fırsatları masaya yatırıyor. Serinin son durağı ikinci turda yeniden Aydın şehri oldu.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Aydın buluşmasına KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı, TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin ve Çağdaş Cam A.Ş CFO Betül Pirinç panelist olarak katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazarı Hakan Güldağ gerçekleştirdi.

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak KAGİDER ile iş birliği içerisinde devam ettirdikleri projede müşterileri ve lojistik partnerleri ile kadın girişimciler arasında köprü görevi üstlendiklerini belirtti. Eskin, özellikle pandemi sürecinde kadın girişimcilere verilen her türlü desteğin hayati nitelik taşıdığına inandıklarını da sözlerine ekledi.